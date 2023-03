Sanitaservice Asl Ta, costituzione elenco per servizio di autisti/soccorritori di ambulanza/automedica

E’ indetto Avviso Pubblico, per soli titoli, per la costituzione di un elenco, per eventuali assunzioni che si

rendono necessari al servizio di AUTISTI/SOCCORRITORI di ambulanza/automedica o di SOCCORRITORI, tutti

del sistema di emergenza/urgenza -Contratto AIOP – Case di Cura – Personale non medico – rispettivamente

categoria C e categoria B, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato dagli

appaltatori uscenti e in applicazione di quanto disposto da:

Art. 50, del D. Lgs. n. 50/2016;

Art. 30, commi 1 e 4, della L.R. n. 4/2010;

Il punto 4, delle “Nuove Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle

Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale” approvate con DGR n. 951, del 19 giugno 2020;

Le linee guida dell’ANAC n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali” approvate con Delibera n. 114 del

13/02/2019;

Il “Regolamento Interno del Reclutamento del personale della Società Sanitaservice ASL TA Srl” approvato

dall’Assemblea dei Soci del 16.01.2020.

Hanno diritto a partecipare solo i candidati che hanno svolto attività lavorativa a bordo dei veicoli di soccorso

(ambulanze e automediche) nell’ambito del servizio di 118 U/E della ASL di Taranto per mezzo delle associazioni di cui al presente LINK.

Presentazione della domanda: termini e modalità

Le domande di partecipazione all’Avviso devono essere presentate, pena esclusione, entro il termine perentorio

delle ore 23:59 del 20/03/2023.

Puglia esclusivamente in forma telematica, via internet, connettendosi al seguente indirizzo web:http://

www.gestioneconcorsipubblici.it/sanitaserviceaslta/ e compilando lo specifico modulo elettronico online

seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute per le tre fasi:

registrazione candidato; compilazione domanda in formato elettronico; conferma dati e invio della domanda.

Il candidato dovrà effettuare il versamento del contributo di partecipazione all’avviso pari a € 10,00 (Euro dieci/00), non rimborsabile, esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN: IT 20 W 01030 15801 000001082391 intestato alla SANITASERVICE ASL TA srl, con causale: “Contributo avviso per autisti e soccorritori 118 anno 2023”.

Il candidato dopo aver compilato e confermato la domanda in formato elettronico, dovrà inoltrarla online tramite la funzione “inoltro” disponibile al medesimo indirizzo. La data di trasmissione della domanda via Internet è stabilita e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata dal sistema al termine dell’inoltro.

L’eventuale annullamento e/o reinoltro della domanda potrà essere effettuato entro il termine ultimo fissato

per la scadenza stabilito dal presente bando.

