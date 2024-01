Spaccio di sostanze stupefacenti: in manette un 24enne

Inarrestabili i “Falchi”. Dopo poche ore da un’operazione antidroga in via Lago di Bolsena, sono riusciti a individuare e smantellare un’altra piazza di spaccio in via Brindisi

TARANTO – A poche ore dall’operazione antidroga che ha portato all’arresto di un 23enne che spacciava in un appartamento in via Lago di Bolsena, i “Falchi” della Squadra Mobile, sono riusciti a smantellare un’altra piazza di spaccio in via Brindisi nel quartiere Italia, questa volta messa su da un 24enne.

I fatti: stesso particolare della precedente operazione che ha messo in allarme i poliziotti. Ovvero un continuo movimento di giovani, già noti come abituali consumatori di droga. Assuntori che dopo essere entranti nello stabile ne uscivano in gran fretta. Particolare questo, che, per i “Falchi”, meritava di essere approfondito. I poliziotti hanno così accertato che al secondo piano di quel condominio era residente un giovane già noto e con specifici (e recenti) precedenti in materia di droga.

Pochi secondi per decidere di intervenire: i “Falchi” sono riusciti a bloccare il giovane mentre scendeva le scale. E dopo averlo bloccato lo hanno fatto rientrare in casa per procedere ai controlli. Controlli che hanno dato fondatezza ai sospetti. La perquisizione nell’appartamento ha dunque permesso di recuperare nella sua camera da letto quattro involucri di hashish per circa 50 grammi complessivi, due bustine con all’interno circa 20 grammi di marijuana e 280 euro in banconote. Inoltre è stato ritrovato tutto il necessario per il confezionamento delle dosi.

A termine dell’operazione, il 24enne è stato accompagnato in Questura. Disposti per lui gli arresti domiciliari sino a processo.

C.L.