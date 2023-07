Taranto: asfalti nuovi e asili aperti tutto l’anno

Asfalti nuovi sulle strade cittadine, continuano gli interventi

Prosegue il vasto piano di ripavimentazione delle arterie cittadine, finanziato dall’amministrazione Melucci attraverso fondi di bilancio, risorse provenienti dal programma “Strada x strada” e compensazioni.

Tra scarificazioni e posa di nuovo asfalto, attualmente sono operativi i cantieri di viale Europa a Talsano, via Medaglie d’Oro (a partire da via Picardi), viale Virgilio (tra via Sorcinelli e via Delle Ceramiche), via Caduti di Nassiriya e via Bouganville a Lama.

«Abbiamo inaugurato un approccio organico a questo particolare tipo di interventi – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Ciraci – che ha consentito, grazie anche al raffronto di diversi parametri come portata del traffico, condizioni del manto e area urbana di pertinenza, di avviare contemporaneamente diversi cantieri e rispondere alle principali emergenze, spesso intervenendo dove non si metteva mano da diversi anni. Il nostro impegno sarà quello di continuare lungo questo percorso, in modo tale da coprire una percentuale significativa della nostra vastissima rete stradale».

Con i centri estivi, a Taranto asili nido aperti 12 mesi all’anno

Saranno 4 gli asili aperti anche ad agosto, per ospitare i centri estivi organizzati grazie alle risorse ministeriali intercettate dall’amministrazione Melucci.

La direzione Servizi Educativi, Università e Politiche Giovanili ha pubblicato sul sito istituzionale dell’ente la graduatoria degli aventi diritto, oltre 50 iscrizioni, elenco in costante aggiornamento poiché le famiglie avranno la possibilità di iscrivere i bambini anche durante il mese di agosto, senza alcuna limitazione. Un’opportunità che, naturalmente, sarà garantita soprattutto ai più fragili, che avranno servizi educativi dedicati e di sostegno.

«Con questa ulteriore misura – ha dichiarato l’assessore ai Servizi Educativi Fabiano Marti – abbiamo voluto dimostrare ancora una volta la volontà della nostra amministrazione di garantire un supporto costante alle famiglie, estendendo l’apertura delle strutture a tutto l’anno. Le esigenze dei bambini e dei loro genitori sono la nostra priorità, cercheremo in tutti i modi di non far mai mancare loro le nostre attenzioni».