Taranto dà il benvenuto a MSC Splendida

Inaugurata la nuova stagione crocieristica che prevede 32 “toccate” (scali) e 100.000 turisti

MSC Sinfonia, MSC Fantasia, MSC Armonia e MSC Musica – operanti nei porti di Bari e Brindisi

Taranto, 6 aprile 2022 – La città di Taranto ha dato oggi, per la prima volta, il benvenuto a MSC Splendida, moderna ed elegante nave della giovane flotta di MSC Crociere. Con una stazza lorda di 138.000 tonnellate, una lunghezza di 333 metri e un’altezza di 67 metri, MSC Splendida è in grado di accogliere circa 3.300 passeggeri che potranno godere, oltre che delle numerose bellezze della città e dei suoi dintorni, di un’esperienza esclusiva in spiaggia in totale sicurezza, con lidi riservati ai crocieristi durante la sosta della nave.

L’arrivo di MSC Splendida, che farà tappa a Taranto ogni mercoledì fino a novembre, inaugura nel contempo la stagione estiva della Compagnia nello scalo pugliese, dove MSC opererà nel 2022 effettuando 32 scali e movimentando complessivamente circa 100.000 turisti. Nei giorni in cui la nave scalerà Taranto, due lidi di Marina di Lizzano saranno resi disponibili in esclusiva per degli ospiti di MSC Crociere. Dotate di sabbia finissima, di comodi servizi di beach club e lambite da un mare cristallino, le spiagge garantiranno ai crocieristi lo stesso livello di “sicurezza e salute” disponibile a bordo della nave.

Il porto pugliese si conferma così un porto centrale nella strategia di MSC Crociere, terzo brand crocieristico al mondo nonché leader in Europa, Sudamerica, Sudafrica e Paesi del Golfo. La destinazione di Taranto, inserita solo lo scorso anno negli itinerari della Compagnia, ha riscontrato grande successo contribuendo così a promuovere la città e il suo territorio quali destinazioni turistiche di livello internazionale.

Importanti anche i numeri riguardanti l’intera regione Puglia, che, grazie alla presenza di altre 4 navi – MSC Sinfonia, MSC Fantasia, MSC Armonia e MSC Musica – operanti nei porti di Bari e Brindisi, potrà contare sull’arrivo di oltre 370.000 turisti grazie a 145 scali totali.

Per celebrare l’arrivo di MSC Splendida è stata organizzata a bordo della nave, come da tradizione, la cerimonia marinara del «Maiden Call» alla presenza delle principali autorità e istituzioni cittadine, dei rappresentanti del settore marittimo e del commercio. A fare gli onori di casa sono stati il Prefetto Vincenzo Cardellicchio, Commissario del Comune di Taranto, il Capitano di Vascello Diego Tomat, Comandante della Capitaneria di Porto, il Contrammiraglio Carmelo Licciardello in rappresentanza dell’Ammiraglio di Squadra Salvatore Vitiello, Comandante del Comando Marittimo Sud della Marina Militare, Rinaldo Melucci, già Sindaco di Taranto, in rappresentanza del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e Silvia Coppolino, Responsabile Affari Internazionali e Comunicazione Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, in rappresentanza del Presidente dell’Autorità, il Prof. Sergio Prete.

Alla cerimonia hanno partecipato altresì Corrado Failla, Responsabile dell’Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera di Puglia, Calabria e Basilicata, il Vice Questore Cosima Bernardi, Responsabile della Polizia di Frontiera di Taranto, il Comandante Giovanni Cervellera, in rappresentanza dei Rimorchiatori di Taranto, il Comandante Cosimo Di Giorgio, in rappresentanza degli Ormeggiatori di Taranto, Giuseppe Melucci, Presidente degli Agenti Marittimi di Taranto, e Claudia Piredda, in rappresentanza di Taranto Cruise Port.

Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere, ha dichiarato: “Siamo particolarmente felici di aver confermato Taranto e i suoi bellissimi dintorni tra le mete delle nostre crociere estive. L’ampia e diversificata scelta di escursioni offerte da questa città bella e ricca di storia e tradizione, oltre che dall’intera Regione Puglia, ci permette infatti di garantire ai nostri ospiti la possibilità di scoprire le numerose bellezze di questo magnifico territorio, prevedendo inoltre la possibilità di trascorrere una giornata di relax in una spiaggia completamente riservata. MSC Splendida farà tappa a Taranto per l’intera stagione estiva, ogni mercoledì, per un itinerario in partenza da Genova che comprende Marsiglia, in Francia, una delle destinazioni più ambite della Sicilia, Siracusa, e Civitavecchia”.

MSC Splendida, una delle navi tra le più lussuose della Compagnia, ha una stazza lorda di 138.000 tonnellate è lunga 333 metri ed è alta 67 metri. Classe Fantasia, può accogliere 3.274 passeggeri (attualmente -30%) e 1370 membri dell’equipaggio. A bordo gli ospiti possono trovare il lusso e la discrezione degli ambienti arredati in stile mediterraneo e liberty dislocati su 18 ponti e collegati da 25 ascensori, sei scalinate in cristallo Swarovski sovrastate da lucernai in vetro di Murano. MSC Splendida mette a disposizione dei passeggeri 1.637 cabine, 4 piscine, idromassaggi, 20 bar, 6 ristoranti, un’area benessere denominata “Aurea Spa” di oltre 2000 m² e un’area di lusso riservata “MSC Yacht Club” con 71 suite, due ascensori privati, piscina privata e maggiordomo.

Per fronteggiare il Covid-19, su tutte le navi schierate da MSC Crociere per l’estate 2022 continua a essere applicato il rigoroso «Protocollo di salute e sicurezza» messo a punto dalla Compagnia in collaborazione con numerose autorità italiane (Ministero della Salute, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Uffici della Sanità Marittima ecc.) e validato dal Comitato Tecnico Scientifico, che ha permesso di ospitare, da agosto 2020 ad oggi, centinaia di migliaia di passeggeri in piena sicurezza. Le principali misure del «Protocollo» prevedono che tutti i passeggeri siano pienamente vaccinati e dotati di «Green Pass» in corso di validità. Ogni passeggero deve presentarsi inoltre all’imbarco con un tampone negativo effettuato entro le 48 ore precedenti e, prima di salire a bordo, è sottoposto a uno screening medico-sanitario approfondito. A bordo vige l’obbligo di mascherina e viene attuato un monitoraggio continuo della salute durante l’intera crociera che prevede la misurazione della temperatura più volte al giorno, un maggior distanziamento fisico a bordo grazie ad una capienza ridotta della nave, nuove modalità di accesso ai ristoranti e un buffet ridisegnato (senza self-service), una copertura assicurativa che rimborsa il costo della crociera in caso di contagio. Le superfici della nave sono oggetto di sanificazione e igienizzazione pluri-giornaliera con prodotti chimico-disinfettanti di tipo ospedaliero. A bordo è svolta un’attività di saturazione e aerosolizzazione degli ambienti, condotta da società specializzate, con l’utilizzo di perossido di idrogeno (utilizzato nelle sale operatorie). L’aria condizionata è senza ricircolo e prevede l’utilizzo di filtri con tecnologia UV-C, in grado di uccidere il 99,97% dei microbi. Anche i membri dell’equipaggio sono sottoposti a misure rigorose che prevedono, tra l’altro, ben tre tamponi e un periodo di quarantena di 14 giorni prima di prendere servizio, poi un tampone alla settimana quando sono a bordo. Se viene individuato un sospetto positivo, viene subito attivato un piano di emergenza in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali. Il caso sospetto e i contatti “stretti” – identificati grazie a un sofisticato sistema tecnologico di tracciamento che prevede l’utilizzo di un braccialetto “smart” – vengono tutti testati, sottoposti a isolamento preventivo in un’area riservata della nave, quindi sbarcati in modalità protetta, seguendo le normative locali e nazionali, e portati in strutture sanitarie convenzionate oppure riaccompagnati a domicilio a spese della Compagnia.

FOTO/VIDEO A BORDO SVETLANA RUGGIERI