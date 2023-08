Torna a Taranto il cantante Rosario Miraggio

Nuovo appuntamento dell’Orfeo Summer Festival venerdì 11 agosto all’Arena Villa Peripato

TARANTO – Grande ritorno a Taranto di Rosario Miraggio con il suo “Vivo solo di te” Summer Tour 2023. Appuntamento venerdì 11 agosto alle ore 21 all’Arena Villa Peripato. Miraggio propone i pezzi storici e tante novità, momenti di riflessione ed emozioni. “Vivo solo di te” ha più significati per il cantante: è dedicato alla musica, la sua vita, la sua passione ma anche al pubblico, al grande affetto dei suoi sostenitori. Immancabile anche il riferimento all’amore, presente in ogni canzone e in ogni spettacolo di Rosario Miraggio.

Nel 2004 l’album “Amore in tre parole” gli apre le porte della scena musicale napoletana, dandogli l’opportunità di entrare da subito a far parte di un mondo in cui avrebbe potuto rivelare il suo destino. La conferma del suo boom arriva quando Rosario duetta al Palamaggiò e all’Arena Flegrea con il suo mito: Gigi D’Alessio, il pubblico in delirio acclama e accompagna i due artisti sulle note di “Male”. Nel 2008 gli ottimi risultati ottenuti, danno la possibilità a Rosario Miraggio di pubblicare “Prendere o lasciare”. Nel 2012 la creazione del disco che racchiude l’entità del suo successo nel titolo “Fortemente”. Il disco contiene la prima traccia dal titolo “Ti amo e ti penso” canzone con oltre 8 milioni di visualizzazioni su youtube. La seconda traccia dal titolo “Senorita” vede la collaborazione con artisti di fama internazionale come i “Club Dogo” il duo rapper più famoso d’Italia. “Fortemente” è ancora oggi il disco più venduto nel settore. Il 2 dicembre 2014 è la data in cui viene pubblicato il disco “Mai via”, album che contiene 15 tracce di cui una in collaborazione con “Gigi D’alessio”. L’artista è citato numerose volte nel film “Troppo Napoletano” di Alessandro Siani, nello stesso una delle sue canzoni più celebri “Ti amo e ti penso” viene scelta come colonna sonora della scena finale.

Ticket in vendita online su 2Tickets e TicketOne, presso il botteghino del Teatro Orfeo di Taranto in via Pitagora 80 tutti i giorni dalle ore 18 e presso Pausa Caffè Taranto in viale Trentino 5b-7 anche la mattina. Online su www.teatrorfeo.it.Per informazioni: 099 453 3590 – 329 077 9521