Centro dialisi Torricella, Perrini (FdI): continua la melina in regione

E anche il turismo ne risente.

“Continua la melina in Regione sul centro dialisi di Santissimi Medici Torricella. Dopo l’audizione del marzo scorso ho voluto riproporre l’annosa vicenda nuovamente all’attenzione dell’assessore alla Sanità, Rocco Palese, e l’ho fatto non solo per i 12 pazienti che da due anni sono costretti a trasferte dolorose, tre volte alla settimana, in altri centri, ma perché Torricella era un centro dialisi utile ai tanti villeggianti che, ammalati, sceglievano di venire in vacanza in uno dei posti pugliesi più belli d’Italia (da Marina di Pulsano a San Pietro Bevagna) perché avevano la possibilità di proseguire la terapia anche durante le ferie.

“Non sto qui a ricapitolare una vicenda dai tratti di malagestio e di malasanità, soprattutto il mancato e decisivo intervento della Regione che avrebbe da subito dovuto sanzionare la gestione non conforme, ma il centro va riaperto nell’interesse non di quella o questa società, ma dei dializzati tarantini e dei vacanzieri e, invece, l’assessore Palese si è rifugiato ancora una volta dietro i cavilli burocratici che sollevano i dirigenti del Dipartimento promozione della Salute, come se questi ultimi fossero soggetti estranei all’apparato Regione, come se fossero in un altro palazzo: diamine! Sono tutti l? e possono e devono insieme, Assessorato e Dipartimento, trovare le soluzioni non scaricare uno sull’altro le responsabilità!”

1 agosto 2023