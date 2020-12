Trovato in possesso di quasi 1 kg di hashish

Il 46enne pregiudicato, trovato in possesso anche di un centinaio di euro, è stato arrestato dai “Falchi”. Inoltre, nella sua abitazione trovate anche 47 paia di scarpe da calcio e calcetto, sulla cui provenienza sono in corso accertamenti

TARANTO – Altro arresto dei Falchi della Squadra Mobile per spaccio di sostanze stupefacenti a carico di un pregiudicato tarantino, D.A.L. di 46 anni.

Nel corso dei mirati servizi antirapina nelle zone maggiormente commerciali, intensificati in questi giorni prossimi alle festività natalizie, gli equipaggi motomontati dei Falchi hanno perlustrato la zona di via Cesare battisti e le strade adiacenti, caratterizzate da numerose attività commerciali e farmacie già vittime di diverse rapine nei tempi recenti.

Proprio nel corso di questa attività, i poliziotti hanno notato la presenza di una Lancia Y di colore grigio che, transitando per via General Messina, svoltava rapidamente in una strada laterale dando l’impressione di aver notato gli operatori.

All’atto del controllo, il conducente, identificato nel 46enne pregiudicato, visibilmente agitato e nervoso, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare.

Nella parte sottostante il sedile, i poliziotti hanno rinvenuto una busta in cellophane con all’interno custoditi 9 panetti dalla forma ovoidale di hashish del peso complessivo di quasi 1 kg. All’interno del portafogli, è stata anche trovata la somma di denaro di quasi 100 euro.

Nella perquisizione domiciliare i poliziotti hanno rinvenuto 47 paia di scarpe da calcio e calcetto di varie misure e marche.

Sono in corso accertamenti per definire la loro provenienza.