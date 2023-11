Ambito Territoriale di Caccia (ATC): Nicola Cavallo eletto presidente per la provincia di Taranto

Si è insediato nei giorni scorsi il comitato di gestione dell’A.T.C. di Taranto (Ambito Territoriale di Caccia), costituitosi ai sensi del DPGR n. 495 del 23 ottobre 2023. Fanno parte del Comitato i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, Ignazzi Raffaele per la CIA, Gravina Michele per la Coldiretti e Vito Palmisano per la Copagri; i rappresentanti di alcune associazioni venatorie, Francesco D’Errico per il CPA, Rocco Bellanova per l’ANLC e Antonio Pentassuglia per FIDC; i rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale, Angela Maggi per Ekoclub International e Luigi Pichierri per Wilderness; ed infine i rappresentanti dell’ente Provincia di Taranto, Nicola Cavallo e Francesco Andrioli.

Nel corso della prima seduta è avvenuta l’elezione delle cariche di vertice quali quelle di Presidente, vicepresidente e segretario/tesoriere. Affidato a Nicola Cavallo, designato dalla Provincia di Taranto, il compito di dirigere l’esecutivo preposto alla gestione della caccia programmata della fauna stanziale. Per Nicola Cavallo in realtà si tratta di una riconferma dato che il rappresentante provinciale ha già svolto il medesimo ruolo dal 2014 al 2018. Successivamente a questa data tutte le ATC provinciali sono state commissariate in vista di un restyling delle stesse, ai sensi del DPGR n. 182/2018 della Regione Puglia.

Oltre al presidente, sono stati nominati anche Francesco d’Errico vicepresidente, Antonio Pentassuglia segretario-tesoriere e Rocco Bellanova direttore tecnico.

“Sono contento di ritornare in ATC con le persone giuste, considerata la loro professionalità ed esperienza nel settore – ha commentato a caldo il presidente Cavallo – il nostro compito sarà quello di gestire il territorio di competenza per assicurare l’esercizio dell’attività venatoria, il rispetto e la valorizzazione delle colture e dell’ambiente, la cura e il potenziamento della fauna selvatica, promovendo e realizzando appositi progetti in applicazione di specifiche leggi e/o d’iniziativa, ricercando la collaborazione tra tutte le componenti della società civile.