Orientamento alla vita : due giorni di counseling orientativo strategico

Come uscire dell’irretimento e proiettarsi verso il futuro

Incontri aperti al pubblico con lo psicologo Egidio Francesco Cipriano

Si svolgeranno il 17 e il 20 novembre, dalle 15:00 alle 19:00 due incontri di orientamento alla vita. Sarà lo psicologo Egidio Francesco Cipriano a parlare, o meglio andrebbe detto a esercitare il metodo delle Costellazioni familiari, Counseling Orientativo Strategico. In grande sintesi Le Costellazioni Familiari sono un metodo di presa di coscienza e risoluzione delle più diverse problematiche della nostra vita.

Egidio Francesco Cipriano Psicologo 50 Anni, già docente a contratto presso le Università di Teramo e di Chieti, inizia la sua attività lavorativa e di ricerca nell’ambito delle nuove tecnologie e nello sviluppo di strumenti software intelligenti, diventa Presidente della Società delle Scienze Informatiche e Tecnologiche e si occupa di Cybersecurity, CyberIntelligence e CyberCrime; è autore di diversi testi, quali “Bullismo e Cyberbullismo – Comprendere per Prevenire” per Amazon, Eucip Business & System Analyst per i tipi di Hoepli e altri; ben presto realizza che l’informatica si pone spesso come una riduzione di quello che l’uomo suppone essere la struttura della sua mente. Inizia così i suoi studi negli USA (New York) e in Italia, in ambito psicologico della comunicazione, della psicogenealogia e della PNL non trascurando la Psicologia Analitica di C.G. Jung. Laureatosi in Psicologia consegue in seguito tre master universitari di specializzazione in “Mediazione Familiare e negoziazione del conflitto”, “Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione” e “Didattica avanzata”. Si specializza in Counseling presso l’Istituto di Metapsicologia Applicata seguendo una formazione triennale in ambito Umanistico Rogersiano con formazione Gordon e comunicazione non Violenta di M. Rosenberg; si forma in “Life Skills”, trauma relief e TIR (Traumatic Incident Reduction) per il trattamento del PTSD (Post Tramautic Stress Disorder); è presente agli accadimenti dell’11 Settembre di NYC facendo esperienza di Psicologia dell’Emergenza. Si forma in ambito alla psicogenealogia di Annè Ancelin Shutzenbergher e le Costellazioni Familiari di Bert Hellingher svolgendo ricerche sulla sistemicità di Credenze, Atteggiamenti, Comportamenti e Traumi familiari e di gruppo. Segue un’intensa formazione in Ipnosi Eriksoniana che integra nelle sue pratiche cliniche. Si occupa in ambito scolastico Disturbi dell’Apprendimento e di Bullismo e Cyberbullismo oltre che di Coding, Pensiero Computazionale e Apprendimento Metacognitivo vincendo nel 2015 il bando dell’ordine nazionale degli Psicologi per una Borsa di ricerca. Progetta e realizza protesi cognitive e sistemi AAC per persone diversamente abili. E’ attualmente referente e coordinatore di Zona per Puglia, Basilicata e Nord Calabria Calabria dell’AICA. Conduce Seminari e svolge la sua pratica Clinica sull’intero territorio Italiano e all’estero. E’ attualmente presidente dell’Associazione Italiana per il Benessere Psico Fisico “Memento Futuri” e responsabile della segreteria scientifica dell’Associazione Italiana Counseling e Metapsicologia Applicata e altri enti accreditati in ordine alla formazione ECM. Da 25 anni conduce l’attività di formatore in ambito della Comunicazione, Psicologico e Sociale.