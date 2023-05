Battista (Lega): tariffe asili nido improponibili

𝐌𝐞𝐥𝐮𝐜𝐜𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐠𝐚 𝐢𝐦𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐝𝐮𝐫𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐭𝐚𝐫𝐢𝐟𝐟𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢 𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐢.

È ormai imminente la data di scadenza del 31 maggio per l’iscrizione agli asili nido comunali, prevista dall’Avviso del 5 maggio u.s. della Direzione servizi educativi, università e politiche giovanili del Comune d Taranto.

Nel precitato avviso venivano allegate le tariffe che ogni singolo nucleo familiare, in base ai valori Isee, deve corrispondere annualmente o mensilmente al Comune per la fruizione del servizio.



È palese che le tariffe in questione sono assolutamente improponibili dal punto di vista della sostenibilità economica per tutte le famiglie tarantine ma probabilmente in qualsiasi altra parte di Italia, visto che questi importi così esosi non sono corrisposti in nessun altro comune italiano.

Si parte infatti da un minimo di 230 € mensili per valori Isee compreso tra 0 e 7.500€.per arrivare ad un massimo di 540 € mensili per valori Isee oltre 42.000 €.



Pertanto faccio un appello al Sindaco Melucci affinché riveda immediatamente le tariffe in questione prima della scadenza del 31 maggio, per dare la possibilità a tutte le famiglie tarantine, ed in particolare a chi ha valori Isee medio bassi, di poter usufruire di questo servizio per i propri piccoli a tariffe accettabili e congrue, indipendentemente dai bonus che alcuni istituti dello Stato come l’INPS mette a disposizione dei cittadini.

Lo dobbiamo ai bambini ma soprattutto ai genitori che, in questo momento di crisi economica ed energetica, giornalmente combattono per arrivare a fine mese e poter garantire ai propri figli una vita decorosa.

Battista Francesco

Consigliere Comunale Taranto

Segretario Cittadino Lega