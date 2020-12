Di Gregorio (PD) vicepresidente commissione sanità

riceviamo e pubblichiamo:

Importante incarico per il Consigliere regionale tarantino Vincenzo Di Gregorio che oggi è stato eletto Vicepresidente della Commissione sanità e servizi sociali della Regione Puglia. In questo ruolo Di Gregorio, oltre che occuparsi della politica sanitaria e dei servizi sociali della Puglia, potrà seguire con particolare attenzione i problemi della sanità della provincia di Taranto che, come è noto, ha una sua specificità per i suoi gravi problemi ambientali. Di Gregorio si batterà perché nel nostro territorio si lavori ad una sanità di eccellenza, di cui il sistema sanitario pubblico sia il fulcro fondamentale. Oltre a ricoprire il prestigioso incarico di Vicepresidente della Commissione sanità e servizi sociali il Consigliere Di Gregorio sarà anche componente della Commissione bilancio della Regione