Fitto candidato in Puglia: trovato a Roma l’accordo.

Si sblocca, secondo quando riportato dalle principali agenzie stampa, la questione candidature regionale. I tre leader di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia avrebbero ( usiamo ancora il condizionale in attesa del comunicato ufficiale di cui non si ha traccia al momento), la quadra.

«I candidati del centrodestra saranno: Francesco Acquaroli per le Marche, Stefano Caldoro per la Campania, Susanna Ceccardi per la Toscana, Raffaele Fitto per la Puglia»

«Il centrodestra ha individuato la squadra migliore per vincere le elezioni nelle Regioni che andranno al voto a settembre e, soprattutto, portare il buongoverno in quelle che oggi sono male amministrate dalla sinistra» Questo l’annuncio del lancio ANSA. I candidati individuati si «aggiungeranno alla squadra dei governatori uscenti che, dopo eccellenti prove di governo, sono stati confermati: Giovanni Toti in Liguria e Luca Zaia in Veneto», spiega infine la nota del centrodestra.»

Se davvero sarà questa la squadra migliore per vincere le elezioni..” lo diranno gli elettori.