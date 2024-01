Giochi del Mediterraneo, Filippetti (PD): da Melucci parole gravissime

“Salvare la città e i Giochi da questa gestione schizofrenica”

Intervento del segretaria provinciale del Partito Democratico, Anna Filippetti

Durante il consiglio comunale di oggi abbiamo assistito all’ennesima giravolta politica del Sindaco Melucci. E non è solo il tenore delle parole utilizzate ma la sua capacità di cambiare sempre e costantemente la sua posizione politica a questo punto la verità delle cose, senza dignità e nessuno straccio di coerenza.Ricordo a tutti che nei mesi scorsi il Sindaco aveva chiamato a raccolta la coalizione “Ecosistema Taranto” per sferrare una serie di attacchi al Commissario Ferrarese, come facemmo con lealtà mettendo alla guida Costanzo Carrieri in una conferenza stampa dedicata, insieme al lavoro instancabile dell’On Ubaldo Pagano, dell’Assessore Giorno e di tutti gli esponenti dell’allora maggioranza. Tutto giusto, salvo poi essersi accordato con il Ministro Fitto e aver improvvisamente scaricato alleati e città sul fronte dei Giochi, avendo fatto perdere ulteriori mesi e messo in scena pantomime come quella del famoso sopralluogo congiunto, poi fallito, allo stadio.E ancora, sono mesi che incalziamo il Sindaco sulla necessità di organizzare uffici e personale per il corretto svolgimento dei Giochi ma lui è stato troppo preso dal non amministrare Comune e Provincia per giocare con la politica, mostrando a tutti i suoi forti limiti legati a continui cambi di pensiero, inaffidabilità e doppiogiochismo. Abbiamo passato l’ultimo anno tra entrate e uscite di staff, nomine improvvise e insensate di capi di gabinetto a tempo, variazioni quotidiane del perimetro della maggioranza e cambi costanti di Giunta, con attacchi permanenti e costante ingratitudine verso la nostra Assessora Viggiano. È così che intendeva lavorare sui Giochi e preparare la città a questo grande evento? Per non parlare del nuovo stadio.Il suo atteggiamento di oggi, anche nell’attacco al Presidente Emiliano e al Sen Turco, nonostante il loro grande lavoro per portare a Taranto manifestazione, soldi e tutto quello che abbiamo più volte ribadito, è offensivo e ingrato. Melucci dimentica che è lì grazie a questo lavoro e dimentica forse che fino a qualche mese fa continuava ad elogiare il lavoro della Regione e del Governo Conte II. Ma anche di questa ennesima giravolta non ci meravigliamo.Inoltre, il Sindaco parla velatamente di una sorta di ricatto ricevuta dal Governo verso Taranto. Se è stato ricattato da qualcuno lo dica pubblicamente e provveda a denunciarlo.Noi sosteniamo con forza che i Giochi del Mediterraneo debbano farsi a Taranto, nonostante ormai sia tutto monopolizzato da gente non tarantina nel silenzio di tutti. Nessuno dice nulla sulla nuova governance e sugli uffici del Commissario?Siamo convinti che la strada intrapresa sia quella giusta: mandare a casa Melucci e dare un governo serio, stabile e coerente a questa città perché si possano traguardare da giugno grandi obiettivi, come i Giochi del Mediterraneo, oggi impossibili con questa amministrazione ormai decaduta. Per questo ringrazio i consiglieri Lonoce e Di Gregorio per aver firmato, questa mattina, la mozione di sfiducia, perché non abbiamo nulla da nascondere. Siamo ancora in tempo, facciamolo.