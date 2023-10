“Notte bianca dello sport”, ecco come partecipare

È stato pubblicato l’avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse da parte di tutti i soggetti che vorranno partecipare alla prima edizione della “Notte bianca dello sport”.

L’evento si terrà dalle 17 del 28 ottobre all’1 del 29 ottobre, in alcune aree del Borgo, e potrebbe essere preceduto da eventi di avvicinamento definiti dal claim #AspettandoLaNotteBianca2023. In particolare saranno coinvolte via Anfiteatro (nel tratto compreso tra via Cataldo Nitti e via De Cesare), via Federico di Palma (nel tratto compreso tra via Crispi e Piazza Maria Immacolata), piazza Maria Immacolata, via Niccolò Tommaso d’Aquino (nel tratto compreso tra Piazza Maria Immacolata e via Cavour), piazza Giovanni XXIII, piazza Della Vittoria, piazza Garibaldi e la rotonda Marinai d’Italia.

Sul sito istituzionale dell’ente (all’indirizzo https://bit.ly/48P1aG4) è disponibile la documentazione necessaria per presentare le istanze, entro il prossimo 18 ottobre. La procedura è aperta alle associazioni e società sportive dilettantistiche, oltre che alle associazioni di categoria, secondo due distinti lotti: alle prime è destinato il “lotto 1”, attraverso la candidatura di eventi legati alla manifestazione vera e propria e di eventi di avvicinamento da tenere nelle piazze pubbliche; alle seconde è destinato il “lotto 2”, per eventi collaterali e non espressamente legati alla pratica sportiva.

«Abbiamo previsto una piccola provvista economica per sostenere alcune spese – ha spiegato l’assessore allo Sport Gianni Azzaro – oltre alla fornitura di diversi servizi di supporto. Contiamo su questo evento come catalizzatore di idee ed energie, un’occasione per far dialogare mondi diversi e rafforzare la nostra vocazione al turismo sportivo. Ci auguriamo che tutti gli attori interessati diano una risposta massiccia e qualificata».