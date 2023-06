Corteo in memoria di Giulia Tramontano e di tutte le donne vittime di femminicidio

Martedì 27 giugno dalle h. 20 MARTINA FRANCA

Aderiamo e invitiamo tutte e tutti a partecipare al corteo ‘Se toccano una rispondiamo tutte” che si svolgerà martedì 27 giugno, dalle h. 20, a Martina Franca.

Di fronte all’ennesimo, efferato femminicidio che ha visto perdere la vita a Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi, per mano del suo partner, la comunità non può restare indifferente: ed è per questo che chiediamo alle abitanti e agli abitanti di Martina Franca e dei comuni limitrofi di attraversare le strade e le piazze della città al grido di “Se toccano una rispondiamo tutte”.

Quello di Giulia Tramontano è il 46° femminicidio dall’inizio dell’anno: un femminicidio che – molto probabilmente anche per via del bambino di 7 mesi che portava in grembo – ha sconvolto particolarmente l’opinione pubblica. Ma che, nell’analisi del contesto, è solo l’ennesimo caso di una donna uccisa per mano di un uomo appartenente all’ambito sentimentale o famigliare. E sono i numeri a parlare: negli stessi giorni in cui non si avevano tracce di Giulia, perdevano la vita altre due donne, Mariangela Formica a Monopoli e Pierpaola Romano a Roma. 1 donna uccisa ogni 3 giorni. Numeri che raccontano quanto la violenza sulle donne sia un problema endemico e di come il femminicidio sia il segno, più estremo e violento, di una cultura patriarcale ancora presente nella nostra società che mal tollera la libertà delle donne. Un fenomeno talmente radicato che tutte noi sapevamo già, nei giorni in cui Giulia era scomparsa, qual era la verità. Un fenomeno talmente radicato che richiede – ora e non oltre – misure politiche sistematiche volte alla prevenzione e al contrasto della violenza maschile, azioni mirate a un cambiamento sociale e culturale, investimenti in piani educativi per le scuole di ogni ordine e grado per promuovere una cultura della parità e del rispetto.

Ed è per Giulia e per tutte le donne vittime di femminicidio che martedì 27 giugno sfileremo per le strade di Martina Franca: per ricordare – a gran voce – che la violenza maschile riguarda tutte e tutti noi e necessita un più forte impegno per azioni e politiche di contrasto. La violenza contro le donne non è un fatto inevitabile né tanto meno una tragica casualità. La violenza contro le donne può e deve essere fermata.



Per questo invitiamo l’intera comunità a prendere parte al corteo “Se toccano una rispondiamo tutte” che avrà inizio alle ore 20 di martedì 27 giugno presso la Piazza antistante San Francesco da Paola (davanti la scuola Giovanni XXIII) per poi concludersi in Piazza M. Immacolata: a tutte e tutti coloro che si uniranno chiediamo di indossare qualcosa di rosso.

Al corteo hanno già aderito: Donne in Fermento; il Centro Antiviolenza Rompiamo il Silenzio, S-Confin-Arti, la Gazzetta del Tacco, la Pubblica Assistenza AR27, la Casa del Volontariato, CGIL Taranto, Collettivo 080, Fondazione Comunità di Miceli, Ambulatorio Solidale Martina Franca, Hermes Academy, Comitato Territoriale Arcigay Strambopoli QueerTown Taranto.

Con il patrocinio del Comune di Martina Franca.

Per adesioni e info sull’organizzazione: +39 328 676 1352 (Cinzia Santoro).