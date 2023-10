Melucci: «Vicini ad una soluzione organizzativa per i Giochi del Mediterraneo, siano tutti responsabili»

Sulla vicenda dei Giochi del Mediterraneo, inviterei tutti a evitare facili sensazionalismi e le consuete strumentalizzazioni, per il bene della città.

Non esistono accordi celati tra parti istituzionali. Esistono certamente frequenti contatti leali e costruttivi, con tutti, come è atteggiamento responsabile che avvenga. È in atto un confronto serrato da giorni, specie tra la Regione Puglia e il Governo. Mentre, Comune e Provincia di Taranto hanno già fornito la massima apertura possibile, per altro per iscritto, in relazione alla nuova governance del comitato organizzatore locale e nei termini della collaborazione tecnico-amministrativa nei riguardi del commissario straordinario.

Sono grato che il Governo abbia mantenuto fede agli impegni con un’ulteriore dotazione finanziaria. Ora, non mi stancherò di ribadirlo, serve solo correre, e lavorare seriamente. Confido, perciò, che i partner istituzionali ci convochino in fretta per una soluzione definitiva e la ripartenza delle attività del comitato organizzatore.

Il resto sono chiacchiere da bar che fanno male a Taranto, si faccia molta attenzione.

Rinaldo Melucci

Sindaco del Comune di Taranto

Presidente della Provincia di Taranto